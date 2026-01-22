Zwei Männer stehlen in einem Winnender Supermarkt Lebensmittel. Einer von ihnen, ein 29-Jähriger, kann nach einer kurzen Flucht festgenommen werden.
22.01.2026 - 14:39 Uhr
Ein Angestellter eines Supermarktes in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend von einem mutmaßlichen Ladendieb verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 18.40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet worden, wie sie in dem Geschäft in der Waiblinger Straße diverse Lebensmittel in ihre mitgebrachten Taschen und Rucksäcke packten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen.