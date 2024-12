Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für deine Brandserie in einer Asylunterkunft verantwortlich sein soll. Der 27-Jährige war selbst Bewohner des Gebäudes.

Philipp-Marc Schmid 23.12.2024 - 10:41 Uhr

Die Brandserie in einer Asylunterkunft in Winnenden ist offenbar aufgeklärt. In den vergangenen Wochen hat es in dem Gebäude an der Albertviller Straße mehrfach gebrannt. Am Wochenende nahmen die Ermittler einen Tatverdächtigen fest. Jetzt teilen die Ermittler mit: Es handelt sich um einen 27-jährigen Bewohner der Unterkunft. Er sitzt in Untersuchungshaft.