Hundekekse statt Zimtsterne, Dogdance statt Blasmusik: Am kommenden Samstag geht in Winnenden der wohl tierischte Weihnachtsmarkt der Region über die Bühne.

Lichterketten funkeln, es duftet nach frischem Gebäck. Aber nicht nach Vanille oder Zimt, sondern nach Lamm mit Pastinake, Pferd mit Süßkartoffel, Kaninchen mit Holunder. Willkommen auf dem wohl tierischsten Weihnachtsmarkt der Region: Die Hundeschule Schnüffelnase in Winnenden-Birkmannsweiler lädt zur fünften Auflage ihres Weihnachtsmarkts für Hunde und ihre Menschen am kommenden Samstag, 22. November, ein.

Veranstaltet wird das bunte Treiben von der Hundetrainerin Claudia Rieker, die mit ihrer Hundeschule längst mehr ist als eine Anlaufstelle für Sitz, Platz und Fuß. Die Idee beschreibt sie selbst als „Herzensprojekt“. Der Weihnachtsmarkt verbinde „alles, was uns wichtig ist – Gemeinschaft, Wertschätzung und die Freude an der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund“.

Weihnachtsmarkt für Hunde auf einen Blick

Ort: Hundeschule Schnüffelnase, Industriestraße 14, 71364 Winnenden-Birkmannsweiler

Hundeschule Schnüffelnase, Industriestraße 14, 71364 Winnenden-Birkmannsweiler Datum: Samstag, 22. November 2025

Samstag, 22. November 2025 Uhrzeit: 11 bis 17 Uhr

11 bis 17 Uhr Eintritt: frei

frei Hunde: herzlich willkommen Mehr Infos: www.hundeschule-schnueffelnase.net

Festlich gekleidete Vierbeiner und tanzende Dackeldame

Erfahrungsgemäß wuselt es auf allen Etagen: Da stöbert die neugierige Labrador-Dame mit handgestrickter Gans im Maul durch das Gedränge. Da tanzt Schulhund Lilu, eine kleine Dackeldame im Nikolausgewand, mit Kindern durch ein Bastelprogramm. Und da stapfen festlich herausgeputzte Vierbeiner durch die Gänge – Tiffany etwa, ein Familienhund aus Rommelshausen, im vergangenen Jahr in rotem Jäckchen mit Bommelmütze.

Wie die Hundeschule mitteilt, präsentieren regionale Anbieter an ihren Ständen handgefertigte Spielzeuge, Futter ohne Zusatzstoffe, Leinen, Kleidung und Geschenkideen.

Hundetrainer zeigen Fähigkeiten ihrer Schüler

In der großen Halle zeigen Hundetrainerinnen und -trainer, was in ihren Schülern steckt: Dogdance, Treibball, Longieren, Nasenarbeit, Hundefitness – wer zuschaut, kommt ins Staunen. Wer selbst aktiv werden möchte, kann mit dem eigenen Hund kleine Übungen ausprobieren.

Kinder erleben derweil Abenteuer mit der Dackeldame Lilu – und das nicht nur auf vier Pfoten. Ob Basteln oder Würfeln: Lilu zeigt, wie kluge Hunde mit Kindern lernen.

Trotz der vielen Eindrücke bleibt es meist erstaunlich ruhig. Kein Gekläffe, kaum Gedränge – dafür viele entspannte Begegnungen, neue Kontakte und alte Bekannte. Claudia Rieker berichtet von positivem Feedback: „Die Menschen schätzen, dass es hier um mehr geht als Kommerz. Es geht um Begegnung und Verantwortung.“

Vereine für Tierrettung und -arbeit bereichern den Weihnachtsmarkt

Wie schon im Vorjahr sind auch dieses Mal Vereine vertreten, die sich für Tierrettung und -arbeit engagieren. Der Verein „Pfötchenhilfe“ aus Welzheim ist ebenso dabei wie die Tiertafel Rems-Murr oder „Get Dogether“. Kaffee, Kuchen und herzhafte Snacks serviert der Förderverein „Tierpflegenest“.

Der Markt ist kostenlos, Hunde sind ausdrücklich willkommen. Rund 300 Gäste wurden zuletzt gezählt, darunter nicht wenige „Wiederholungstäter“. Für sie wird es vielleicht mehr als ein Ausflug: ein glänzender Blick aus treuen Augen, ein freudiges Wedeln beim Wiedersehen. Und genau das ist es doch, was im Advent wirklich zählt.