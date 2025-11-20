Hundekekse statt Zimtsterne, Dogdance statt Blasmusik: Am kommenden Samstag geht in Winnenden der wohl tierischte Weihnachtsmarkt der Region über die Bühne.
20.11.2025 - 09:09 Uhr
Lichterketten funkeln, es duftet nach frischem Gebäck. Aber nicht nach Vanille oder Zimt, sondern nach Lamm mit Pastinake, Pferd mit Süßkartoffel, Kaninchen mit Holunder. Willkommen auf dem wohl tierischsten Weihnachtsmarkt der Region: Die Hundeschule Schnüffelnase in Winnenden-Birkmannsweiler lädt zur fünften Auflage ihres Weihnachtsmarkts für Hunde und ihre Menschen am kommenden Samstag, 22. November, ein.