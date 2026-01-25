Hartmut Holzwarth verteidigt seinen Platz auf dem Chefsessel des Rathauses – sein Herausforderer Hans-Martin Fischer erreicht dennoch ein ansehnliches Ergebnis.
25.01.2026 - 19:28 Uhr
Der neue Oberbürgermeister von Winnenden ist der alte: Hartmut Holzwarth ist bei der OB-Wahl am Sonntag wiedergewählt worden. Er konnte sich mit 67,4 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Hans-Martin Fischer durchsetzen. Diesem gelang allerdings mit 31,4 Prozent – also rund einem Drittel der Stimmen aus dem Stand – durchaus ein beachtliches Wahlergebnis.