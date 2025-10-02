Ein Einbruch in eine Firma Winnenden wirkt harmlos – bis ein Fund an den Gleisen eine neue Spur offenbart.

Es war kein spektakulärer Einbruch – und doch ein erstaunlich raffinierter. Zwischen Montagabend und Dienstagabend drangen Unbekannte auf das Gelände einer Firma in der Brückenstraße in Winnenden ein. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, zwängten sich die Täter unter einem Maschendrahtzaun hindurch und machten sich zielsicher an einem verschlossenen Container zu schaffen.

Dessen Inhalt: Elektroschrott. Alte Geräte: ausgediente Technik, auf den ersten Blick wertlos. Doch die Diebe sahen offenbar Potenzial. Sie knackten den Container und verschwanden mit ihrer Beute, bevor jemand Verdacht schöpfen konnte.

Transportbags als geheimes Zwischenlager entdeckt

Nicht weit entfernt, am Rand eines Gleisbetts, entdeckten Ermittler später mehrere weiße Transportbags. Der Verdacht liegt nahe: Die Säcke wurden gezielt dort deponiert. vermutlich als Zwischenlager oder für den schnellen Abtransport.

Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise: Wer zwischen Montagabend und Dienstagabend im Bereich der Brückenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, sollte sich dringend melden.

Denn eines ist klar: Auch was scheinbar ausgedient hat, kann kriminelle Energie wecken – und macht selbst Elektroschrott zur Beute.