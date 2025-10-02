Ein Einbruch in eine Firma Winnenden wirkt harmlos – bis ein Fund an den Gleisen eine neue Spur offenbart.
02.10.2025 - 09:16 Uhr
Es war kein spektakulärer Einbruch – und doch ein erstaunlich raffinierter. Zwischen Montagabend und Dienstagabend drangen Unbekannte auf das Gelände einer Firma in der Brückenstraße in Winnenden ein. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, zwängten sich die Täter unter einem Maschendrahtzaun hindurch und machten sich zielsicher an einem verschlossenen Container zu schaffen.