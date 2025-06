Bei einem Einbruch in ein Brillengeschäft in Winnenden haben unbekannte Täter fette Beute gemacht. Sie stahlen eine Vielzahl von Gestellen im Gesamtwert von mindestens 350 000 Euro.

Jürgen Veit 26.06.2025 - 16:18 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in das Optikergeschäft „durchblick“ in der Mühltorstraße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen und haben Brillengestelle in hohem Gesamtwert gestohlen.