Routinemaßnahme mündet in SEK-Einsatz

Ein Mann aus Winnenden soll seinen Führerschein abgeben. Dagegen wehrt er sich dermaßen heftig, dass das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen wird.

Phillip Weingand 06.09.2024 - 15:25 Uhr

Ein Routineeinsatz der Polizei ist am Freitagmorgen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) derart eskaliert, dass das Spezialeinsatzkommando (SEK) eingreifen musste. Demnach sollte in der Pfeilhofstraße ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vollzogen werden. Laut Informationen unserer Zeitung ging es lediglich um den Einzug eines Führerscheins, der nicht rechtzeitig abgegeben worden war.