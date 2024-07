Ein Linienbus bleibt am Montagvormittag wegen eines technischen Defekts liegen. Mehrere Stunden lang ist der Verkehr behindert, bis das Fahrzeug abgeschleppt werden kann.

Annika Sophie Mayer 22.07.2024 - 17:16 Uhr

Ein Linienbus ist wegen eines technischen Defekts am Montagvormittag in Winnenden liegen geblieben und hat zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 8 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der Bus in der Ringstraße zur Einmündung Leutenbacher Straße liegen geblieben war, teilte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion mit.