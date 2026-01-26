Winter im Rems-Murr-Kreis: OB im Schneepflug, andere kämpfen mit dem Schneechaos

Der Winter kam in der Nacht auf Montag mit voller Wucht in den Rems-Murr-Kreis. Mehr als 20 Zentimeter Schnee verwandelte die Landschaft vielerorts in eine postkartenreife Schneelandschaft – mit fatalen Folgen für den Alltag: Stau, Blechschäden, Stillstand.

Wie das Polizeipräsidium Aalen in zwei aufeinanderfolgenden Lagemeldungen am frühen Montag mitteilt, kam es im gesamten Präsidiumsbereich zu massiven witterungsbedingten Behinderungen. Besonders hart traf es den Rems-Murr-Kreis. Bereits zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 5 Uhr, zählte die Polizei 65 Verkehrsunfälle, davon 44 allein im Rems-Murr-Kreis – mit einem Gesamtschaden von rund 300.000 Euro. Drei Menschen wurden leicht verletzt, einer davon in Backnangs Umgebung.

Zweite Unfallwelle: Montagsfrüh noch einmal 25 Zusammenstöße

Und das war nur der Anfang. In einer zweiten Mitteilung um 10:28 Uhr meldete das Polizeipräsidium Aalen: Zwischen 5 Uhr und 10 Uhr kamen noch einmal 25 Unfälle hinzu. Der Rems-Murr-Kreis blieb erneut trauriger Spitzenreiter: Zehn weitere Unfälle, glücklicherweise ohne Verletzte, aber mit Blechschäden, deren Gesamtsumme noch nicht beziffert wurde. Auch im Ostalbkreis (weitere 6 Unfälle, zwei Leichtverletzte) und im Landkreis Schwäbisch Hall (9 Unfälle, eine leicht verletzte Person) setzte sich das Winterchaos fort.

Die Rems-Murr-Welt war am frühen Montagmorgen im Schnee versunken. Foto: Frank Rodenhausen

Besonders auffällig: Trotz der intensiven Räumarbeiten und Vorwarnungen über Wetter-Apps und lokale Dienste schienen viele Verkehrsteilnehmende vom Ausmaß des Schneefalls überrascht – oder schlicht überfordert mit den winterlichen Fahrbedingungen. Die Polizei appellierte, nur notwendige Fahrten anzutreten und die Wetterlage ernst zu nehmen.

S-Bahnen lahmgelegt, Schule fällt aus – der Kreis im Ausnahmezustand

Der Winterdienst kam vielerorts an seine Grenzen. Die S-Bahn zwischen Cannstatt und Waiblingen stellte zeitweise den Betrieb ein. Auf den Straßen krochen Autos im Schneetempo durch die Städte – oder standen still. In Weinstadt schloss das Remstal-Gymnasium seine Sporthallen: Zu gefährlich sei die Schneelast auf dem Dach, teilte das Sekretariat mit. Der Unterricht fiel aus.

Auch an anderen Schulen im Rems-Murr-Kreis wurde flexibel reagiert. Wer wegen des Schnees zu spät oder gar nicht kam, galt in vielen Fällen als entschuldigt – „höhere Gewalt“ eben. Die Ausnahmeregelung sorgte bei betroffenen Eltern zumindest für ein wenig Entspannung.

OB im Räumdienst: Nah dran, früh unterwegs – und viral

Während andere noch mit dem Eiskratzer kämpften, war Backnangs OB Maximilian Friedrich schon unterwegs – nicht im Dienstwagen, sondern im Schneepflug. Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Stefan Setzer begleitete er in der Nacht und am frühen Morgen den Winterdienst des Baubetriebshofs. Ein kurzes Video auf Facebook zeigt ihn im orangefarbenen Räumfahrzeug – und schlug ein wie eine Schneeball-Lawine: Mehr als 1000 Likes, mehr als 100 Kommentare.

„Toll, dass sich ein OB nicht zu schade ist, mit anzupacken“, schrieb eine Nutzerin. Andere lobten die „Wertschätzung“ für die Bauhof-Mitarbeiter. Kritik? Vereinzelte Stimmen bemängelten Symbolpolitik. Der Tenor aber war eindeutig: Nahbarkeit kommt an.

Zwischen Dank, Frust und offenen Fragen

Doch nicht alle konnten das Schneechaos mit Humor oder Gelassenheit nehmen. In den Kommentaren mischten sich Dank und Anerkennung mit Ärger über ungeräumte Straßen, verspätete Einsätze und fehlende Planbarkeit. „Nach welchem Prinzip wird geräumt?“, fragte eine Nutzerin. „Und warum erst so spät?“ Der Frust saß tief – gerade bei jenen, die nicht im Homeoffice arbeiten können.

Trotzdem: Der Einsatz war enorm, die Belastung hoch. Und der Winter hat erst begonnen. Bleibt zu hoffen, dass die Lektionen aus diesem Morgen nicht im Tauwasser der nächsten Wetterlage verloren gehen.