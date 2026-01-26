 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. OB im Schneepflug, andere kämpfen mit dem Schneechaos

Winter im Rems-Murr-Kreis OB im Schneepflug, andere kämpfen mit dem Schneechaos

Winter im Rems-Murr-Kreis: OB im Schneepflug, andere kämpfen mit dem Schneechaos
10
Der Winterdienst war schwer gefordert. Foto: Blaulichtzentrale/Kevin Lermer

Über Nacht versinkt der Rems-Murr-Kreis im Schnee: Dutzende Unfälle, ausgefallene S-Bahnen und Schulen. In Backnang wird ein OB-Einsatz zum Symbol des Morgens.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Der Winter kam in der Nacht auf Montag mit voller Wucht in den Rems-Murr-Kreis. Mehr als 20 Zentimeter Schnee verwandelte die Landschaft vielerorts in eine postkartenreife Schneelandschaft – mit fatalen Folgen für den Alltag: Stau, Blechschäden, Stillstand.

 

Wie das Polizeipräsidium Aalen in zwei aufeinanderfolgenden Lagemeldungen am frühen Montag mitteilt, kam es im gesamten Präsidiumsbereich zu massiven witterungsbedingten Behinderungen. Besonders hart traf es den Rems-Murr-Kreis. Bereits zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 5 Uhr, zählte die Polizei 65 Verkehrsunfälle, davon 44 allein im Rems-Murr-Kreis – mit einem Gesamtschaden von rund 300.000 Euro. Drei Menschen wurden leicht verletzt, einer davon in Backnangs Umgebung.

Zweite Unfallwelle: Montagsfrüh noch einmal 25 Zusammenstöße

Und das war nur der Anfang. In einer zweiten Mitteilung um 10:28 Uhr meldete das Polizeipräsidium Aalen: Zwischen 5 Uhr und 10 Uhr kamen noch einmal 25 Unfälle hinzu. Der Rems-Murr-Kreis blieb erneut trauriger Spitzenreiter: Zehn weitere Unfälle, glücklicherweise ohne Verletzte, aber mit Blechschäden, deren Gesamtsumme noch nicht beziffert wurde. Auch im Ostalbkreis (weitere 6 Unfälle, zwei Leichtverletzte) und im Landkreis Schwäbisch Hall (9 Unfälle, eine leicht verletzte Person) setzte sich das Winterchaos fort.

Die Rems-Murr-Welt war am frühen Montagmorgen im Schnee versunken. Foto: Frank Rodenhausen

Besonders auffällig: Trotz der intensiven Räumarbeiten und Vorwarnungen über Wetter-Apps und lokale Dienste schienen viele Verkehrsteilnehmende vom Ausmaß des Schneefalls überrascht – oder schlicht überfordert mit den winterlichen Fahrbedingungen. Die Polizei appellierte, nur notwendige Fahrten anzutreten und die Wetterlage ernst zu nehmen.

S-Bahnen lahmgelegt, Schule fällt aus – der Kreis im Ausnahmezustand

Der Winterdienst kam vielerorts an seine Grenzen. Die S-Bahn zwischen Cannstatt und Waiblingen stellte zeitweise den Betrieb ein. Auf den Straßen krochen Autos im Schneetempo durch die Städte – oder standen still. In Weinstadt schloss das Remstal-Gymnasium seine Sporthallen: Zu gefährlich sei die Schneelast auf dem Dach, teilte das Sekretariat mit. Der Unterricht fiel aus.

Auch an anderen Schulen im Rems-Murr-Kreis wurde flexibel reagiert. Wer wegen des Schnees zu spät oder gar nicht kam, galt in vielen Fällen als entschuldigt – „höhere Gewalt“ eben. Die Ausnahmeregelung sorgte bei betroffenen Eltern zumindest für ein wenig Entspannung.

OB im Räumdienst: Nah dran, früh unterwegs – und viral

Während andere noch mit dem Eiskratzer kämpften, war Backnangs OB Maximilian Friedrich schon unterwegs – nicht im Dienstwagen, sondern im Schneepflug. Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Stefan Setzer begleitete er in der Nacht und am frühen Morgen den Winterdienst des Baubetriebshofs. Ein kurzes Video auf Facebook zeigt ihn im orangefarbenen Räumfahrzeug – und schlug ein wie eine Schneeball-Lawine: Mehr als 1000 Likes, mehr als 100 Kommentare.

„Toll, dass sich ein OB nicht zu schade ist, mit anzupacken“, schrieb eine Nutzerin. Andere lobten die „Wertschätzung“ für die Bauhof-Mitarbeiter. Kritik? Vereinzelte Stimmen bemängelten Symbolpolitik. Der Tenor aber war eindeutig: Nahbarkeit kommt an.

Zwischen Dank, Frust und offenen Fragen

Doch nicht alle konnten das Schneechaos mit Humor oder Gelassenheit nehmen. In den Kommentaren mischten sich Dank und Anerkennung mit Ärger über ungeräumte Straßen, verspätete Einsätze und fehlende Planbarkeit. „Nach welchem Prinzip wird geräumt?“, fragte eine Nutzerin. „Und warum erst so spät?“ Der Frust saß tief – gerade bei jenen, die nicht im Homeoffice arbeiten können.

Trotzdem: Der Einsatz war enorm, die Belastung hoch. Und der Winter hat erst begonnen. Bleibt zu hoffen, dass die Lektionen aus diesem Morgen nicht im Tauwasser der nächsten Wetterlage verloren gehen.

Weitere Themen

Steckenpferd-Reiten in Schorndorf: Reitsport mit dem Steckenpferd – Hobby Horsing erlebt einen echten Boom

Steckenpferd-Reiten in Schorndorf Reitsport mit dem Steckenpferd – Hobby Horsing erlebt einen echten Boom

Was oft belächelt wird, erlebt auf Social Media gerade einen echten Boom: Hobby Horsing – der Sport mit dem Steckenpferd – begeistert immer mehr Menschen, auch im Rems-Murr-Kreis.
Von Simone Käser
Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis: Was hier liegt, ist erste Wahl: Wertvolles Nadelholz kommt auf den Markt

Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis Was hier liegt, ist erste Wahl: Wertvolles Nadelholz kommt auf den Markt

Besonders wertvolles Nadelholz aus der Region kommt gebündelt auf den Markt. Dahinter steckt ein aufwendiges Auswahl- und Verkaufsverfahren.
Von Chris Lederer
Attacke auf Helfer: Streit im Straßenverkehr: Winterdienst-Mitarbeiter in Backnang angegriffen

Attacke auf Helfer Streit im Straßenverkehr: Winterdienst-Mitarbeiter in Backnang angegriffen

In Backnang eskaliert ein Streit im Straßenverkehr: Ein junger Autofahrer greift einen Mitarbeiter des Winterdienstes körperlich an. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.
Von Sascha Sauer
Polizeieinsatz in Kernen: Feuerlöscher, Fäuste, kaputte Türen – Party in Rommelshausen eskaliert

Polizeieinsatz in Kernen Feuerlöscher, Fäuste, kaputte Türen – Party in Rommelshausen eskaliert

Eine eskalierte Hausparty in Kernen-Rommelshausen zieht Ermittlungen nach sich: Jugendliche stürmen eine Feier, verletzen Gäste und hinterlassen Trümmer. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Von Frank Rodenhausen
Feuer in Küche: Backofen gerät in Winnender Wohnung in Brand

Feuer in Küche Backofen gerät in Winnender Wohnung in Brand

Ein technischer Defekt löst am Sonntag gegen 19 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Winnenden aus: In der Straße Schiefersee brennt ein Backofen.
Von Chris Lederer
Auto auf Kreisstraße in Flammen: Fahrzeug brennt bei Winnenden vollständig aus

Auto auf Kreisstraße in Flammen Fahrzeug brennt bei Winnenden vollständig aus

Ein Auto steht plötzlich in Flammen und ist nicht mehr zu retten: Auf der Kreisstraße bei Winnenden brennt am Sonntagabend ein Pkw vollständig aus.
Von Chris Lederer
Schneechaos im Rems-Murr-Kreis: Polizei zählt 65 Unfälle – „erhebliche Verkehrsbehinderungen“

Schneechaos im Rems-Murr-Kreis Polizei zählt 65 Unfälle – „erhebliche Verkehrsbehinderungen“

Dichter Schneefall und Glätte führten im Präsidiumsbereich Aalen zu 65 Unfällen. Allein im Rems-Murr-Kreis krachte es 44-mal. Auch aktuell gibt es noch Einschränkungen.
Von Frank Rodenhausen
Netzausbau im Rems-Murr-Kreis: Baustellen für die Energiezukunft – Syna stärkt Stromnetze in drei Kommunen

Netzausbau im Rems-Murr-Kreis Baustellen für die Energiezukunft – Syna stärkt Stromnetze in drei Kommunen

In Auenwald, Aspach und Spiegelberg treibt die Netztochter des Energieversorgers Süwag mehrere Projekte voran. Was jetzt gebaut wird und warum das wichtig ist.
Von Frank Rodenhausen
Winnenden: Die OB-Wahl 2026 ist entschieden

Winnenden Die OB-Wahl 2026 ist entschieden

Hartmut Holzwarth verteidigt seinen Platz auf dem Chefsessel des Rathauses – sein Herausforderer Hans-Martin Fischer erreicht dennoch ein ansehnliches Ergebnis.
Von Phillip Weingand
Gastro-Event in Kernen: Gute Weine, tolle Aussicht – so war der Winterweinweg 2026

Gastro-Event in Kernen Gute Weine, tolle Aussicht – so war der Winterweinweg 2026

Feuerschein und Remstalwein machen den Winterweinweg in Kernen, in den Weinbergen um die Yburg, zu einem Ausflugsziel für Menschen aus der ganzen Region. Wir haben uns dort umgehört.
Von Phillip Weingand
Weitere Artikel zu Schneechaos Rems-Murr-Kreis Wintereinbruch
 
 