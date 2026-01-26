Winter im Rems-Murr-Kreis OB im Schneepflug, andere kämpfen mit dem Schneechaos
Über Nacht versinkt der Rems-Murr-Kreis im Schnee: Dutzende Unfälle, ausgefallene S-Bahnen und Schulen. In Backnang wird ein OB-Einsatz zum Symbol des Morgens.
Der Winter kam in der Nacht auf Montag mit voller Wucht in den Rems-Murr-Kreis. Mehr als 20 Zentimeter Schnee verwandelte die Landschaft vielerorts in eine postkartenreife Schneelandschaft – mit fatalen Folgen für den Alltag: Stau, Blechschäden, Stillstand.