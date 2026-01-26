Schnee, Glätte und Ausfälle: Heftiger Schneefall hat Bayern und Baden-Württemberg zum Wochenstart fest im Griff. In den Deutschen Alpen, Im Alpenvorland und im Allgäu ist die Lage . . . verschneit. Ein Überblick:

Unglaublich! Deutschland kann noch Winter. Und Schnee. In den bayrischen Alpen, Deutschlands Teil an dem mitteleuropäischen Hochgebirge, überzieht eine weiße Pracht die winterliche Landschaft. Und das nicht zu knapp, wie unsere Übersicht über die Schneehöhen in den Tälern und auf den Berggipfeln des Allgäu und des Alpenvorlands zeigt:

Es schneit in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs. Foto: Imago/Bernd März Ofterschwanger Horn

Neuschnee: 5 cm

Schneehöhe Berg:1400 m 160 cm

-7 / 1 °C

Schneefallgrenze: 700 m

Schneehöhe Tal: 883 m 100 cm Kleinwalsertal/Oberstdorf

Neuschnee: 0 cm

Schneehöhe Berg: 2182 m 109 cm

-8 / -5 °C

Schneefallgrenze: 300 m

Schneehöhe Tal:823 m 15 cm

-6 / 4 °C Söllereck/Oberstdorf

Neuschnee: 0 cm

Schneehöhe Berg:1430 m 120 cm

-7 / 1 °C

Schneefallgrenze: 700 m

Schneehöhe Tal: 826 m 75 cm

-6 / 4 °C Nebelhorn/Oberstdorf

Neuschnee: 7 cm

Schneehöhe Berg: 2185 m 111 cm

-8 / -5 °C

Schneefallgrenze: 300 m

Schneehöhe Tal: 823 m 35 cm

-6 / 4 °C Nebelhorn/Oberstdorf

Neuschnee: 7 cm

Schneehöhe Berg: 2185 m 111 cm

-8 / -5 °C

Schneefallgrenze: 300 m

Schneehöhe Tal: 823 m 35 cm

-6 / 4 °C Zugspitze

Neuschnee: 2 cm

Schneehöhe Berg: 2694 m 100 cm

-12 / -7 °C

Schneefallgrenze: 400 m

Schneehöhe Tal: 2038 m 100 cm

-8 / -4 °C Oberjoch/Hindelang

Neuschnee: 10 cm

Schneehöhe Berg: 1557 m 90 cm

-8 / 0 °C

Schneefallgrenze: 700 m

Schneehöhe Tal: 1163 m 60 cm

-5 / 2 °C Brauneck/Lenggries

Neuschnee: 10 cm

Schneehöhe Berg: 1712 m 85 cm

-5 / -2 °C

Schneefallgrenze: 400 m

Schneehöhe Tal: 716 m 50 cm

-4 / 3 °C Tegernsee

Neuschnee: 5 cm

Schneehöhe Berg: 1570 m 80 cm

-3 / 0 °C

Schneefallgrenze: 400 m

Schneehöhe Tal: 983 m 60 cm

-5 / 3 °C Karwendel

Neuschnee :0 cm

Schneehöhe Berg: 2208 m 80 cm

-9 / -6 °C

Schneefallgrenze: 600 m

Schneehöhe Tal: 932 m 10 cm

-5 / 4 °C Garmisch-Partenkirchen

Neuschnee: 1 cm

Schneehöhe Berg: 2000 m 80 cm

-8 / -4 °C

Schneefallgrenze: 600 m

Schneehöhe Tal: 730 m 30 cm

-5 / 5 °C Kleinwalsertal

Neuschnee: 8 cm

Schneehöhe Berg: 1961 m 63 cm

-8 / -3 °C

Schneefallgrenze: 700 m

Schneehöhe Tal: 918 m 35 cm

-5 / 3 °C Fischen

Schneehöhe Berg: 845 m 60 cm

-5 / 3 °C

Schneefallgrenze: 700 m

Schneehöhe Tal: 765 m 60 cm

-4 / 4 °C Die Verkehrssituation geht in Richtung katastrophal. Foto: Imago/IPA Photo So ist das Wetter in den deutschen Alpen Insgesamt gilt am heutigen Montag für die bayrischen und Allgäuer Alpen und Randgebiete: Ski- und Rodeln gut.

Ohne den öffentlichen Schneeräumdienst geht vielerorts nichts. Foto: Imagoi/IPA Photo

Im südlichen Bayern herrscht bis zum Vormittag verbreitet Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. In Teilen des Oberallgäus fällt bis zum Nachmittag nochmals Schneemengen um 5 Zentimeter.

Nördlich der Donau ist bis in die Nacht zum Dienstag hinein mit weiteren 5 bis 10, gebietsweise 10 bis 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.