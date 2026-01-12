Die Kälte in Stuttgart lässt nicht nur die Menschen, sondern auch die Flüsse frieren. Selbst der Neckar bekam die eisigen Temperaturen zu spüren und fror zu.
12.01.2026 - 15:54 Uhr
Die Winterkälte hat Deutschland fest im Griff. Auch der Neckar in Stuttgart bekam die Minusgrade zu spüren. Am 7. Januar fielen die Temperaturen in der Landeshauptstadt auf minus vier Grad. Prompt fror die Oberfläche des Flusses an und es bildeten sich Eisschollen. Das seltene Naturschauspiel war am besten von der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt zu sehen.