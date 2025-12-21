Winter-Paralympics Andrea Rothfuss ist zurück auf der Piste
Die 36-jährige Para-Skisportlerin aus Rommelshausen hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Jetzt träumt sie von ihren sechsten Winter-Paralympics.
Die 36-jährige Para-Skisportlerin aus Rommelshausen hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Jetzt träumt sie von ihren sechsten Winter-Paralympics.
Eine harte Zeit liegt hinter Andrea Rothfuss. Die 36-Jährige war eine der erfolgreichsten deutschen Para-Skisportlerinnen – bis ihr Körper und ihre Seele streikten. Doch Andrea Rothfuss hat nicht aufgegeben. Nach langer Pause ist sie zurück auf der Piste und träumt jetzt von ihren sechsten Paralympics, die vom 6. bis 15. Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo in Italien stattfinden werden.