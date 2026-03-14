Bei den Winter-Paralympics sind die Alpin-Wettbewerbe der Frauen beendet. Im Slalom hat Anna-Lena Forster keinen Grund zum Jubeln. Fahnenträgerin Andrea Rothfuss verabschiedet sich hingegen zufrieden.
Cortina d'Ampezzo - Alpin-Ass Anna-Lena Forster hat bei den Winter-Paralympics in Italien ihre vierte Medaille hauchdünn verpasst. Trotz einer starken Aufholjagd im zweiten Lauf blieb der 30 Jahre alte Monoskifahrerin im Slalom nur der vierte Platz. Lediglich 0,08 Sekunden fehlten ihr auf der Tofana-Piste von Cortina d'Ampezzo im letzten alpinen Frauen-Wettbewerb der Spiele auf den Bronzerang. Auf Siegerin Zhang Wenjing aus China hatte Forster 0,43 Sekunden Rückstand.