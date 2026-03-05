Keine Athleten beim Einmarsch, politische Spannungen und Sonne statt Schnee: Vor dem Start der Paralympics in Italien steht nicht nur der Sport im Fokus. Deutschland hat aber ein klares Ziel.
Cortina d'Ampezzo/Tesero - Bei der Suche nach dem Quartier von Team D im Paralympischen Dorf von Cortina d'Ampezzo hält man vergeblich Ausschau nach einer deutschen Fahne. Erst im hinteren Drittel des Areals markieren schwarz-rot-goldene Wimpelketten die Unterkünfte von Alpin-Ass Anna-Lena Forster und ihren Mitstreitern. "Das Dorf in Cortina ist schön. Es gefällt allen. Man fühlt sich wie auf dem Campingplatz. Wenn man die Mobile Homes verlässt, ist man direkt draußen", heißt es aus dem deutschen Team.