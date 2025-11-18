Die Heizsaison hat begonnen, Deutschlands Gasspeicher sind gut gefüllt. Aber reicht der aktuelle Füllstand aus? Ein Verband meldet Zweifel an. Das sagt die Bundesnetzagentur.
18.11.2025 - 14:30 Uhr
Berlin - Deutschlands Gasspeicher sind zu Beginn der Heizperiode relativ schwach gefüllt, was nach Ansicht einer Bundesbehörde aber kein Grund zur Besorgnis ist. Wie die Initiative Energien Speichern (Ines) in Berlin mitteilte, waren die Speicher Anfang November nur zu 75 Prozent voll. Das sei "deutlich unter den üblichen Füllständen der vergangenen Jahre". Anfang November 2024 etwa waren die Gasspeicher laut Ines zu 98 Prozent gefüllt.