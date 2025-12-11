Bastelspaß, Dioramen und Lokomotiven im Schnee – die Winterausstellung im Winnender Feuerwehrmuseum bietet mehr als nur Nostalgie. Was Familien erwartet.

Wenn Lokomotiven durch verschneite Miniaturlandschaften schnaufen, Blaulichter flackern und winzige Feuerwehrwagen zum Leben erwachen, dann ist Winterzeit im Feuerwehrmuseum Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Ab Sonntag, 14. Dezember, öffnet dort die neue Sonderausstellung ihre Tore – ein detailverliebtes Schauspiel aus Technik, Geschichte und Fantasie.

Wie das Museum mitteilt, liegt der Fokus in diesem Jahr auf Modellen der Traditionsmarken Märklin und Fischertechnik. Herzstück ist eine aufwendig gestaltete Modelleisenbahnanlage, flankiert von Dioramen, Großmodellen und Sammlerstücken. Für Jung und Alt bietet die Schau viele Zugänge – zum Staunen, Spielen und Lernen.

Kinderparadies mit Feuerwehrmann Sam und Kreativecke

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Kinderbereich: Hier treffen junge Besucherinnen und Besucher auf Feuerwehrmann Sam und können sich an Bastelstationen kreativ austoben. Malvorlagen, Suchspiele und ein Tisch mit bunten FischerTIPs machen die Ausstellung auch für Familien zu einem Ausflugsziel. Für die Stärkung zwischendurch ist mit kleinen Snacks und Getränken gesorgt.

Der Eintritt ist im regulären Museumspreis enthalten: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie Schwerbehinderte 2,50 Euro. Familienkarten sind für 11,50 Euro erhältlich. Gruppenführungen sind nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Feuerwehrmuseum Winnenden auf 2000 Quadratmetern Fläche

Das Feuerwehrmuseum Winnenden, untergebracht im historischen Güterschuppen der ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahn, gilt als feste Größe im Rems-Murr-Kreis. Seit der Eröffnung im Jahr 2002 haben ehrenamtliche Helfer das Haus stetig erweitert – heute zählt es zu den anerkannten Feuerwehrmuseen Europas.

Zu sehen gibt es auf rund 2000 Quadratmetern mehr als 700 Feuerwehrhelme aus aller Welt, antike Löschgeräte, restaurierte Fahrzeuge und eine Dauerausstellung zur Geschichte der Feuerwehr. Neu hinzugekommen ist ein Audio-Guide mit 54 Stationen – auch das ein Zeichen für den Wandel vom Traditionshaus zum Erlebnisort.

Winter-Sonderausstellung im Überblick

Zeitraum: 14. Dezember 2025 bis 1. Februar 2026

14. Dezember 2025 bis 1. Februar 2026 Highlights: Modelle von Märklin und Fischertechnik, Dioramen, Modelleisenbahn, Feuerwehrmann-Sam-Bereich für Kinder

Modelle von Märklin und Fischertechnik, Dioramen, Modelleisenbahn, Feuerwehrmann-Sam-Bereich für Kinder Eintritt: Erwachsene 5 €, Kinder (6-14 Jahre) und Schwerbehinderte 2,50 €, Familienkarte 11,50 €

Erwachsene 5 €, Kinder (6-14 Jahre) und Schwerbehinderte 2,50 €, Familienkarte 11,50 € Öffnungszeiten: Sa & So 10-14 Uhr sowie Sondertage: 29.-31.12.2025 und 2.-5.1.2026

Sa & So 10-14 Uhr sowie Sondertage: 29.-31.12.2025 und 2.-5.1.2026 Aktionstag: 14. Dezember – freier Eintritt nach Türöffnung des Winnender Adventskalenders

14. Dezember – freier Eintritt nach Türöffnung des Winnender Adventskalenders Adresse: Bahnhofstraße 2, 71364 Winnenden

Bahnhofstraße 2, 71364 Winnenden Kontakt: Telefon 07195/977544 | Mail pflueger-harald@gmx.de

Telefon 07195/977544 | Mail pflueger-harald@gmx.de Website: www.feuerwehrmuseum-winnenden.de

Mit der Winterausstellung 2025/26 zeigt das Feuerwehrmuseum erneut, wie sich technisches Interesse, Geschichte und Familienerlebnis vereinen lassen, mit viel Leidenschaft und komplett ehrenamtlichem Engagement. Ein Besuch lohnt sich – für kleine Entdecker und große Nostalgiker gleichermaßen.