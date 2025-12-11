Bastelspaß, Dioramen und Lokomotiven im Schnee – die Winterausstellung im Winnender Feuerwehrmuseum bietet mehr als nur Nostalgie. Was Familien erwartet.
11.12.2025 - 17:00 Uhr
Wenn Lokomotiven durch verschneite Miniaturlandschaften schnaufen, Blaulichter flackern und winzige Feuerwehrwagen zum Leben erwachen, dann ist Winterzeit im Feuerwehrmuseum Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Ab Sonntag, 14. Dezember, öffnet dort die neue Sonderausstellung ihre Tore – ein detailverliebtes Schauspiel aus Technik, Geschichte und Fantasie.