Der Neuschnee legt den Kreis Ludwigsburg teils lahm. Doch der Winter zeigt auch seine schöne Seite. Habt ihr den Wintereinbruch fotografiert? Schickt uns eure schönsten Bilder.

Ein heftiger Wintereinbruch hat am Sonntag die Stadt und den Landkreis Ludwigsburg getroffen. Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee und Glatteis sorgten für zahlreiche Verkehrsunfälle und massive Behinderungen. Der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger rief die Bürger sogar dazu auf, zu Hause zu bleiben.

Das Busunternehmen LVL stellte zeitweise den Betrieb in Stadt und Landkreis ein, auch die S-Bahnen fuhren wegen der Witterung nicht mehr regelmäßig. Die Unfallstatistik ist noch nicht ausgewertet, doch das Polizeipräsidium Ludwigsburg geht von Dutzenden wetterbedingten Autounfällen aus.

Schickt uns eure Bilder

Doch der Winter zeigte auch seine schöne Seite: Seltene Bilder vom dichten Schneegestöber prägten das Stadtbild – vom verschneiten Marktplatz über Menschen, die sich durch den Schnee kämpften, bis hin zu orange leuchtenden Räumfahrzeugen in der Dunkelheit.

Um diese selten gewordene Schneelandschaft in der Region festzuhalten, bitten wir um eure Bilder von zugeschneiten Orten im Kreis Ludwigsburg. Einfach das Foto und Name des Fotografen per Mail an redaktion.ludwigsburg@stzn.de.