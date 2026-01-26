Der Neuschnee legt den Kreis Ludwigsburg teils lahm. Doch der Winter zeigt auch seine schöne Seite. Habt ihr den Wintereinbruch fotografiert? Schickt uns eure schönsten Bilder.
26.01.2026 - 09:24 Uhr
Ein heftiger Wintereinbruch hat am Sonntag die Stadt und den Landkreis Ludwigsburg getroffen. Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee und Glatteis sorgten für zahlreiche Verkehrsunfälle und massive Behinderungen. Der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger rief die Bürger sogar dazu auf, zu Hause zu bleiben.