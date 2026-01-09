Das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig findet an diesem Samstag nicht statt. Die Partie wird wegen der winterlichen Verhältnisse in Hamburg und im Norden abgesagt.
09.01.2026 - 14:16 Uhr
Hamburg - Das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig fällt aus. Die Partie zwischen den beiden Fußball-Erstligisten kann wegen der widrigen Wetterbedingungen mit Schnee und stürmischem Wind nicht wie geplant an diesem Samstag stattfinden, wie der Hamburger Verein und die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilten.