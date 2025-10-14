Der Flughafen Stuttgart veröffentlicht seinen Winterflugplan: Täglich starten und landen mehr Flugzeuge als im Vorjahr. Zudem stehen im Programm neue Reiseziele.
13.10.2025 - 11:53 Uhr
Mit der Umstellung auf die Winterzeit am Sonntag, 26. Oktober, starten die Airlines ihren Winterflugplan. Dieses Jahr sind mit 26 000 Flügen etwa fünf Prozent mehr Starts und Landungen geplant als im Vorjahr, informiert der Flughafen Stuttgart in einer Pressemitteilung. Der Winterflugplan gilt bis zum 28. März 2026.