 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. „Lichterglanz und Winterzauber“: Vier Paare sagen Ja im festlichen Rathaus

Winterhochzeit in Schorndorf „Lichterglanz und Winterzauber“: Vier Paare sagen Ja im festlichen Rathaus

Winterhochzeit in Schorndorf: „Lichterglanz und Winterzauber“: Vier Paare sagen Ja im festlichen Rathaus
1
Winterzauber im sonst eher nüchternen Trauzimmer in Schorndorf. Foto: Gottfried Stoppel

Zwischen silbernen Hirschen und leuchtenden Tannenbäumen erleben Brautpaare in Schorndorf am Nikolaustag eine Hochzeit wie im Märchen.

Inmitten glitzernder Schneeflocken, verschneiter Tannenbäume und unzähligen Lichterketten haben sich am Samstag Brautpaare in Schorndorf das Jawort gegeben. Seit 2020 bietet die Stadt einmal im Jahr eine Eventhochzeit unter dem Motto „Lichterglanz und Winterzauber“ im historischen Rathaus am Marktplatz an. Vier Paare haben am Nikolaustag den Bund fürs Leben geschlossen und eine Märchenhochzeit in winterlich-weihnachtlichen Ambiente gefeiert.

 

Mit funkelndem Lichterglanz wurden die Hochzeitsgesellschaften empfangen. Die sonst eher schmucklose Treppe hinauf zum Trausaal führte geschmückt mit Lichterketten, Sternen, Schneeflocken und schimmernden Christbaumkugeln direkt in den Ehehimmel. Neben der schwarzen Statue von Gottlieb Daimler, der im Rathaus seiner Geburtsstadt einen prominenten Platz vor dem Trauzimmer hat, erblühten weiße Amaryllis an einem großen weißen Glitzerkranz.

Auch die Büste von Gottlieb Daimler ist glitzernd eingerahmt. Foto: Gottfried Stoppel

Und das Trauzimmer selbst war zu einem verschneiten Winterwunderland geworden – mit schneebedeckten Tannenbäumen im Lichterglanz, einem fast lebensgroßen silbernen Hirsch und dekorativen Blumensäulen in Silber und Weiß.

Tanja Röhrich strahlt bei zauberhafter Winterhochzeit

In der silbernen Glitzerhose und gleichfarbigen Cowboystiefeln hat Tanja Röhrich perfekt in die traumhafte Winterlandschaft gepasst. Mit einem ganz besonderen Strahlen in den Augen hat die Eheschließungsstandesbeamtin die Brautpaare in der zwar künstlichen, aber traumhaften Winterlandschaft empfangen. Die 53-Jährige, die bei der Stadt als Veranstaltungsmanagerin arbeitet und 2018 die Fortbildung zur Standesbeamtin gemacht hat, meldet sich alle Jahre wieder freiwillig zum Dienst für die zauberhafte Eventhochzeit. „Ich liebe es, Brautpaare auf ihrem ersten Schritt ins gemeinsame Leben zu begleiten, und diese Eventhochzeit ist etwas ganz Besonderes. Für mich beginnt mit diesem Tag die Weihnachtszeit erst richtig“, sagte Tanja Röhrich.

Und für die Brautpaare beginnt das Eheleben mit viel Glanz. Eines war extra deswegen aus Filderstadt angereist. Sie habe nirgendwo anders und an keinem anderen Tag heiraten wollen, verriet die Braut, die im Internet auf die Eventhochzeit aufmerksam geworden war, und „unbedingt die tolle Dekoration und die Atmosphäre erleben“ wollte. „Alle waren absolut begeistert und fasziniert, auch die Gäste aus dem Raum Stuttgart“, sagte Tanja Röhrich. Ebenso wie der Vater der Braut. Er habe bereits zwei verheiratete Töchter, also viel Erfahrung mit Trauungen, erklärte die Schorndorfer Eheschließungsstandesbeamtin. „Er war absolut verzaubert.“ Selbst die professionelle Hochzeitsfotografin, die das Paar aus Filderstadt dabei hatte, erklärte mit leuchtenden Augen, sie habe noch nie in einem so schönen Ambiente Fotos gemacht. „Die war total geflasht“, so Tanja Röhrich.

Winterzauber-Hochzeit: Einzigartige Atmosphäre im Rathaus

Die Idee zur Eventhochzeit „Lichterglanz und Winterzauber“ hatte das Team des Schorndorfer Standesamts vor fünf Jahren. „Diese Jahreszeit schafft eine ganz besondere Atmosphäre für Hochzeiten“, sagt die Standesbeamtin Karla Bruckner. Während im Sommer oft schon Sonnenschein und sommerliches Wetter zur Atmosphäre beitrügen, mache die weihnachtliche Dekoration und der Lichterglanz im Rathaus die Winterhochzeit zu etwas Einzigartigem. Und die Resonanz sei gut. „In manchen Jahren hätten wir noch viel mehr Termine belegen können, aber für gewöhnlich trauen wir von 10 bis 17 Uhr im Stundentakt“, so Karla Bruckner.

In diesem Jahr trauten sich vier Paare in der märchenhaften Umgebung, die nicht von Weihnachtswichteln, sondern von fleißigen Mitarbeitenden einer ortsansässigen Gärtnerei in mehrtägiger Arbeit geschaffen und von einem Elektriker mit Strahlern ins rechte Licht gerückt worden war. „Die Dekoration für diesen besonderen Tag ist jedes Jahr anders, aber immer erstrahlen der Treppenaufgang und das Trauzimmer in wunderschönem winterlichen Glanz“, sagte Karla Bruckner.

Reserviere jetzt: Winterzauber-Hochzeit 2026 in Schorndorf

Wer Lust auf eine Hochzeit im Lichterglanz statt Sonnenschein bekommen hat, sollte sich den 5. Dezember 2026 vormerken, wenn in Schorndorf wieder mit „Lichterglanz und Winterzauber“ getraut wird. „Termine können ab Anfang nächsten Jahres im Online-Traukalender reserviert werden“, sagte Karla Bruckner. Tanja Röhrich ist auf alle Fälle dabei und wird stilgerecht gekleidet in ihrer Glitzerhose und den silbernen Cowboystiefeln wieder Brautpaare trauen.

Weitere Themen

Einbruchserie im Rems-Murr-Kreis: Beute bei Einbruch in Schorndorf: Zwei Flaschen Jack Daniel’s

Einbruchserie im Rems-Murr-Kreis Beute bei Einbruch in Schorndorf: Zwei Flaschen Jack Daniel’s

In drei Orten im Rems-Murr-Kreis dringen Unbekannte in Gebäude ein. Nicht immer geht es nur um Wertgegenstände.
Von Frank Rodenhausen
Waiblingen, Schorndorf, Rudersberg: Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis: Wo gibt’s noch echte Geschenke?

Waiblingen, Schorndorf, Rudersberg Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis: Wo gibt’s noch echte Geschenke?

Findet man noch schöne Gaben auf dem Weihnachtsmarkt? Eine Spurensuche in Waiblingen, Schorndorf und Rudersberg mit zum Teil erstaunlichen Erkenntnissen.
Von Frank Rodenhausen
Adventsbrauch: Ran an die Mistel – wie man mit Weihnachtsschmuck etwas für die Natur tun kann

Adventsbrauch Ran an die Mistel – wie man mit Weihnachtsschmuck etwas für die Natur tun kann

Wer Streuobstwiesen liebt, sollte im Advent zur Säge greifen: Die Mistel ist gerade im Rems-Murr-Kreis seit Jahren auf dem Vormarsch.
Von Sascha Schmierer
Vorbild aus dem Oberen Murrtal: Warum bei einem Murrhardter Pflegedienst kein Mangel an Fachkräften herrscht

Vorbild aus dem Oberen Murrtal Warum bei einem Murrhardter Pflegedienst kein Mangel an Fachkräften herrscht

Fachkräftemangel? Nicht hier. In Murrhardt funktioniert, was anderswo scheitert. Was dahintersteckt – und warum andere jetzt genau hinschauen.
Von Frank Rodenhausen
Waiblinger Weihnachtsmarkt: Churros, Kunst & Crêpes: So feiert Waiblingen den Advent

Waiblinger Weihnachtsmarkt Churros, Kunst & Crêpes: So feiert Waiblingen den Advent

Von Langos bis Keramik, von Puppentheater bis Lichterketten: In Waiblingen ist der Advent angekommen. Impressionen vom Weihnachtsmarkt in unserer Bildergalerie.
Von Frank Rodenhausen
Nach Entgleisung bei Miedelsbach: Wieslauftalbahn ab Montag wieder im Takt

Nach Entgleisung bei Miedelsbach Wieslauftalbahn ab Montag wieder im Takt

Zwei Wochen lang war die Strecke ausgebremst. Jetzt fährt das „Wiesel“ wieder mit doppelter Kraft – was Pendler dazu wissen müssen.
Von Frank Rodenhausen
Schorndorfer Jahresausstellung: Die Crew des Kunstvereins begibt sich aufs „Narrenschiff“

Schorndorfer Jahresausstellung Die Crew des Kunstvereins begibt sich aufs „Narrenschiff“

Für die Präsentation der „Essenz 2025“ steigen die Mitglieder des Kunstvereins Schorndorf in der Q Galerie an Bord eines „Narrenschiffs“.
Von Dirk Herrmann
Rems-Murr-Kreis im Advent: Vier kleinere Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis, die echte Geheimtipps sind

Rems-Murr-Kreis im Advent Vier kleinere Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis, die echte Geheimtipps sind

Im Rems-Murr-Kreis lohnt sich der Blick auch auf die kleineren Weihnachtsmärkte. Vier charmante Orte zeigen, wie gemütlich Advent ohne Trubel sein kann.
Von Chris Lederer
Liederweg Weinstadt: Gotthilf-Fischer-Erbe ist jetzt im Weihnachtslook

Liederweg Weinstadt Gotthilf-Fischer-Erbe ist jetzt im Weihnachtslook

Auf sechs Kilometern durch die Weinstädter Weinberge wird der Advent zur Klangreise – und Gotthilf Fischers Erbe lebendig.
Von Frank Rodenhausen
Waiblinger hofft auf Spenderniere: Lebensrettende Blutwäsche für Familienvater (47) – dreimal die Woche zur Dialyse

Waiblinger hofft auf Spenderniere Lebensrettende Blutwäsche für Familienvater (47) – dreimal die Woche zur Dialyse

Immer montags, mittwochs und freitags verbringt Nicky Fischer die Vormittage im Dialysezentrum Waiblingen. Seine Nieren arbeiten nicht mehr – er hofft auf eine Transplantation.
Von Simone Käser
Weitere Artikel zu SG Schorndorf Gottlieb Daimler
 
 