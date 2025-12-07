Inmitten glitzernder Schneeflocken, verschneiter Tannenbäume und unzähligen Lichterketten haben sich am Samstag Brautpaare in Schorndorf das Jawort gegeben. Seit 2020 bietet die Stadt einmal im Jahr eine Eventhochzeit unter dem Motto „Lichterglanz und Winterzauber“ im historischen Rathaus am Marktplatz an. Vier Paare haben am Nikolaustag den Bund fürs Leben geschlossen und eine Märchenhochzeit in winterlich-weihnachtlichen Ambiente gefeiert.

Mit funkelndem Lichterglanz wurden die Hochzeitsgesellschaften empfangen. Die sonst eher schmucklose Treppe hinauf zum Trausaal führte geschmückt mit Lichterketten, Sternen, Schneeflocken und schimmernden Christbaumkugeln direkt in den Ehehimmel. Neben der schwarzen Statue von Gottlieb Daimler, der im Rathaus seiner Geburtsstadt einen prominenten Platz vor dem Trauzimmer hat, erblühten weiße Amaryllis an einem großen weißen Glitzerkranz.

Auch die Büste von Gottlieb Daimler ist glitzernd eingerahmt. Foto: Gottfried Stoppel

Und das Trauzimmer selbst war zu einem verschneiten Winterwunderland geworden – mit schneebedeckten Tannenbäumen im Lichterglanz, einem fast lebensgroßen silbernen Hirsch und dekorativen Blumensäulen in Silber und Weiß.

Tanja Röhrich strahlt bei zauberhafter Winterhochzeit

In der silbernen Glitzerhose und gleichfarbigen Cowboystiefeln hat Tanja Röhrich perfekt in die traumhafte Winterlandschaft gepasst. Mit einem ganz besonderen Strahlen in den Augen hat die Eheschließungsstandesbeamtin die Brautpaare in der zwar künstlichen, aber traumhaften Winterlandschaft empfangen. Die 53-Jährige, die bei der Stadt als Veranstaltungsmanagerin arbeitet und 2018 die Fortbildung zur Standesbeamtin gemacht hat, meldet sich alle Jahre wieder freiwillig zum Dienst für die zauberhafte Eventhochzeit. „Ich liebe es, Brautpaare auf ihrem ersten Schritt ins gemeinsame Leben zu begleiten, und diese Eventhochzeit ist etwas ganz Besonderes. Für mich beginnt mit diesem Tag die Weihnachtszeit erst richtig“, sagte Tanja Röhrich.

Und für die Brautpaare beginnt das Eheleben mit viel Glanz. Eines war extra deswegen aus Filderstadt angereist. Sie habe nirgendwo anders und an keinem anderen Tag heiraten wollen, verriet die Braut, die im Internet auf die Eventhochzeit aufmerksam geworden war, und „unbedingt die tolle Dekoration und die Atmosphäre erleben“ wollte. „Alle waren absolut begeistert und fasziniert, auch die Gäste aus dem Raum Stuttgart“, sagte Tanja Röhrich. Ebenso wie der Vater der Braut. Er habe bereits zwei verheiratete Töchter, also viel Erfahrung mit Trauungen, erklärte die Schorndorfer Eheschließungsstandesbeamtin. „Er war absolut verzaubert.“ Selbst die professionelle Hochzeitsfotografin, die das Paar aus Filderstadt dabei hatte, erklärte mit leuchtenden Augen, sie habe noch nie in einem so schönen Ambiente Fotos gemacht. „Die war total geflasht“, so Tanja Röhrich.

Winterzauber-Hochzeit: Einzigartige Atmosphäre im Rathaus

Die Idee zur Eventhochzeit „Lichterglanz und Winterzauber“ hatte das Team des Schorndorfer Standesamts vor fünf Jahren. „Diese Jahreszeit schafft eine ganz besondere Atmosphäre für Hochzeiten“, sagt die Standesbeamtin Karla Bruckner. Während im Sommer oft schon Sonnenschein und sommerliches Wetter zur Atmosphäre beitrügen, mache die weihnachtliche Dekoration und der Lichterglanz im Rathaus die Winterhochzeit zu etwas Einzigartigem. Und die Resonanz sei gut. „In manchen Jahren hätten wir noch viel mehr Termine belegen können, aber für gewöhnlich trauen wir von 10 bis 17 Uhr im Stundentakt“, so Karla Bruckner.

In diesem Jahr trauten sich vier Paare in der märchenhaften Umgebung, die nicht von Weihnachtswichteln, sondern von fleißigen Mitarbeitenden einer ortsansässigen Gärtnerei in mehrtägiger Arbeit geschaffen und von einem Elektriker mit Strahlern ins rechte Licht gerückt worden war. „Die Dekoration für diesen besonderen Tag ist jedes Jahr anders, aber immer erstrahlen der Treppenaufgang und das Trauzimmer in wunderschönem winterlichen Glanz“, sagte Karla Bruckner.

Reserviere jetzt: Winterzauber-Hochzeit 2026 in Schorndorf

Wer Lust auf eine Hochzeit im Lichterglanz statt Sonnenschein bekommen hat, sollte sich den 5. Dezember 2026 vormerken, wenn in Schorndorf wieder mit „Lichterglanz und Winterzauber“ getraut wird. „Termine können ab Anfang nächsten Jahres im Online-Traukalender reserviert werden“, sagte Karla Bruckner. Tanja Röhrich ist auf alle Fälle dabei und wird stilgerecht gekleidet in ihrer Glitzerhose und den silbernen Cowboystiefeln wieder Brautpaare trauen.