Winterhochzeit in Schorndorf „Lichterglanz und Winterzauber“: Vier Paare sagen Ja im festlichen Rathaus
Zwischen silbernen Hirschen und leuchtenden Tannenbäumen erleben Brautpaare in Schorndorf am Nikolaustag eine Hochzeit wie im Märchen.
Zwischen silbernen Hirschen und leuchtenden Tannenbäumen erleben Brautpaare in Schorndorf am Nikolaustag eine Hochzeit wie im Märchen.
Inmitten glitzernder Schneeflocken, verschneiter Tannenbäume und unzähligen Lichterketten haben sich am Samstag Brautpaare in Schorndorf das Jawort gegeben. Seit 2020 bietet die Stadt einmal im Jahr eine Eventhochzeit unter dem Motto „Lichterglanz und Winterzauber“ im historischen Rathaus am Marktplatz an. Vier Paare haben am Nikolaustag den Bund fürs Leben geschlossen und eine Märchenhochzeit in winterlich-weihnachtlichen Ambiente gefeiert.