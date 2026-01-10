Winterliche Touren im Südwesten Fünf Tipps für Winterwanderungen im Schnee
Zumindest in höheren Lagen liegt derzeit Schnee. Bei diesen fünf kurzen und fast ebenen Touren lässt sich der Winter genießen – und eine gute Einkehr ebenso.
Es ist gerade ein Auf und Ab mit den Temperaturen – aber mit etwas Glück kann man derzeit durch eine verschneite Landschaft spazieren. Wenn dann noch die Sonne scheinen sollte, wäre das Wanderglück perfekt. Wir stellen fünf Wanderungen in der Region Stuttgart, auf der Alb und im Schwarzwald vor, die mit höchstens neun Kilometern einigermaßen kurz sind und die nur geringe Steigungen aufweisen, so dass sie recht gefahrlos begangen werden können.