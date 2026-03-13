Bundeskanzler Friedrich Merz besucht eine der größten Nato-Übungen der vergangenen Jahre in Norwegen. Hier übt das Bündnis, wie eine entlegene Region verteidigt werden kann.
Sie haben es sich kuschelig gemacht: Eine Höhle in den Schnee gebuddelt, zwei Mann lang, zwei breit. Haben ihre 80 Kilo schweren Rucksäcke darin verstaut, den Eingang des Unterschlupfs wieder zugeschaufelt. Nur ein kleines Loch für die Spiegelreflexkamera haben sie gelassen. Die kommende Woche wird die enge Behausung Schlaf-, Ess- und Arbeitszimmer, Küche und Toilette für die deutschen Fernspäher sein.