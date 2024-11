Bis Weihnachten ist es noch über sechs Wochen hin. Aber in Weihnachtsstimmung kann man sich nicht früh genug bringen, finden die Veranstalter des Wintermarktes am Feuersee. Bereits zum zweiten Mal lockt das Str.711.Kollektiv. die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit Raclette, Glühwein und DJ-Musik Anfang November auf das ehemalige W&W-Areal im Stuttgarter Westen.

Wobei Dan Ostendorf vom Kollektiv betont, dass es sich beim Wintermarkt um keinen klassischen Weihnachtsmarkt handelt. Statt „Stille Nacht, heilige Nacht“ ertönen elektronische Beats im Hintergrund. Ab 18 Uhr legen lokale DJs auf und es gibt eine Tanzfläche.

Lesen Sie auch

Der Wintermarkt mischt traditionelle Elemente mit Club-Atmosphäre. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

DJ-Musik statt Weihnachtsklassiker

„Wir machen Events an besonderen Orten in und um Stuttgart, raus aus den Clubs. Warum der Wintermarkt bereits Anfang November stattfindet? Wir wollten einfach die ersten sein“, erklärt Ostendorf und lacht. Unter dem Titel „Das Kollektiv tanzt“ fanden bereits mehrere Veranstaltungen in und um Stuttgart statt. So zum Beispiel Rooftop-Partys auf der Dachterrasse des Restaurants Citizen Long oder im Riesenrad, Partys beim CSD oder der Langen Nacht der Museen und Events auf dem Gelände der Weinkellerei Kern im Remstal, die nun beim Wintermarkt für den Winzerglühwein sorgen.

Noch bis Sonntagabend können Besucherinnen und Besucher den Markt inmitten des Stuttgarter Westens aufsuchen und sich auf den Winter einstimmen. Das leerstehende, einstige Versicherungsgebäude wird an diesem Wochenende in Blau und Rot angestrahlt. Es hängen Lichterketten und Discokugeln. An Feuerstellen und Sitznischen mit Heizstrahlern können sich die Gäste aufwärmen, während sie Punsch oder ein Bier trinken. Auf der Speisekarte steht weihnachtliches Fingerfood wie Langos, Baumstriezel und Raclette-Brot, und an einem kleinen Stand können unter Anleitung Adventskränze gebunden werden – mit 55 Euro allerdings nicht ganz günstig.

900 Tannenbäume

Vor allem die 900 Tannenbäume und 200 Kubikmeter Holzhackschnitzel lassen das Gelände an der Gutenbergstraße 30 temporär zu einem kleinen Märchenwald werden. Schließt man die Augen und atmet tief ein, riecht es nach Nadelholz und Winter.

Hier profitieren die Veranstalter von der darauffolgenden Veranstaltung auf dem Areal. Vom 14. November bis Ende Februar findet nämlich nach dem Vorbild des Flensburger Punschwaldes der Stuttgarter Punschwald statt. Dazu wurden die Tannenbäume und Holzhackschnitzel angekarrt, die nun auch schon am Wintermarkt zur Deko gehören.

Wintermarkt, W&W-Areal am Feuersee, Gutenberger Str. 30, Stuttgart-West, 7.-10.11. 16-22 Uhr