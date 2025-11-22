Das Stuttgarter Wahrzeichen geht vom 1. Dezember 2025 bis 28. März 2026 in die Winterpause. Zum Saisonende gibt es noch ein paar Highlights.
22.11.2025 - 08:00 Uhr
Auch Wahrzeichen machen Urlaub, zumindest die Grabkapelle auf dem Württemberg: Vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. März 2026 geht Stuttgarts Monument mit höchstem Romantik-Faktor in die Winterpause. Die letzten beiden November-Wochenenden werden also die letzte Möglichkeit sein, sich das beliebte Ausflugsziel nochmal von innen anzusehen, und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr.