Das Stuttgarter Wahrzeichen geht vom 1. Dezember 2025 bis 28. März 2026 in die Winterpause. Zum Saisonende gibt es noch ein paar Highlights.

Auch Wahrzeichen machen Urlaub, zumindest die Grabkapelle auf dem Württemberg: Vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. März 2026 geht Stuttgarts Monument mit höchstem Romantik-Faktor in die Winterpause. Die letzten beiden November-Wochenenden werden also die letzte Möglichkeit sein, sich das beliebte Ausflugsziel nochmal von innen anzusehen, und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Den Saisonabschluss markiert ein besonderes Event am Abend des 28. November: Um 18 Uhr wird zur Sonderführung „Licht aus – Spot an“ geladen, bei der das Bauwerk nur bei Taschenlampen- und Laternenlicht entdeckt werden kann. Anmelden kann man sich telefonisch (Tel. 0711/33 71 49) oder via Mail, der Eintritt kostet regulär zehn Euro pro Person, Familien zahlen gesammelt 25, Ermäßigte fünf Euro.

Besonderes Erlebnis: Grabkapelle bei Nacht

Wiederholt wird die abendliche Sonderführung außerdem zu Nikolaus, am 6. Dezember – eine der wenigen Ausnahmen im Dezember, Januar, Februar und März, für die die Grabkapelle tatsächlich aus ihrem Winterschlaf geholt wird. Einen vollständigen Kalender der „Licht aus – Spot an“-Sonderführungen findet man auf der Seite der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Zu einzelnen Sonderführungen bei Kerzenschein öffnet die Grabkapelle auch in der Winterpause ihre Tore. Foto: SSG/Katrin Wagner-Douglas

Und auch das angeschlossene 1819 Bistro am Wirtemberg wird die letzten November-Wochenenden samstags und sonntags nochmal von 11 bis 17 Uhr seine Türen geöffnet haben, bevor es sich ebenfalls in die Winterpause begibt. Wer also danach einen Winterspaziergang zum Württemberg plant und auf einen wärmenden Tee am Ziel hinfiebert, der bringt am besten selbst eine Kanne mit.

Rückblickend war 2025 ein ereignisreiches Jahr für das Grabmal der Königin Katharina: „Grundsätzlich hatten wir eine erfolgreiche und stimmungsvolle Saison 2025 mit vielen Highlights wie beispielsweise dem ‚Sunset Picknick’“, sagt Christiane Grau, Monumentsverwalterin der Grabkapelle auf dem Württemberg. Für sie endet die Saison mit Erinnerungen an zahlreiche emotionale Momente, die sich bei der Grabkapelle abgespielt haben: „Für mich persönlich – und auch für meine Kolleginnen und Kollegen hier im Team – sind die vielen Hochzeitspaare immer ein absolutes Highlight. Es ist einfach großartig, bei den großen Gefühlen dabei zu sein; das macht uns hier einfach unglaublich Spaß.“

Ein Jahr voller romantischer Liebesbekundungen

Und auch das Ja-Sagen hat auf dem Württemberg quasi schon Tradition: „Zu unseren Highlights des Jahres gehören auch die zahlreichen Heiratsanträge; das ist auch für uns immer ein bisschen aufregend“, verrät Grau.

Im nächsten Jahr startet die Grabkapelle im Übrigen eine neue Reihe, die sich speziell an die ganz Kleinen zwischen drei und vier Jahren richtet. „Da uns die kleinen Besucherinnen und Besucher immer sehr am Herzen liegen, freuen wir uns, dass wir unser Angebot 2026 mit der Führung ‚Mit Teddy und Co auf Kapellentour’ erweitern können und auch schon die ganz Kleinen für die Kapelle begeistern dürfen“, gibt die Momumentsverwalterin einen Ausblick aufs kommende Jahr 2026.