Winterreifen erkennen

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Winterreifen schnell erkennen und außerdem geben wir Ihnen einen Überblick, wie sich die verschiedenen Reifenarten unterscheiden.
Seit dem 01. Januar 2018 (§ 36 Abs. 4.2 StVZO) müssen Winterreifen mit dem Alpine-Symbol (auch 3PMSF-Symbol genannt) auf der Flanke gekennzeichnet werden, wodurch das Erkennen von Winterreifen sehr einfach geworden ist. Sei dem 30. September 2024 ist dies verbindlich und die alten M+S Reifen (Matsch und Schnee) bei winterlichen Bedingungen verboten.