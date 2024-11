Der Winter kommt und der Termin für den Reifenwechsel steht noch aus – dürfen Autofahrer dann auch mit Sommerreifen auf die Straße? Wann Strafen drohen und wann es Probleme mit der Versicherung geben kann.

Sebastian Winter 22.11.2024 - 10:59 Uhr

Beim Wechsel zwischen Winter und Sommerreifen orientieren sich einige Autofahrer an einer alten Faustformel: Demnach fährt man in Deutschland von O bis O, also von Ostern bis Oktober, mit Sommerreifen, und von Oktober bis Ostern mit Winterreifen.