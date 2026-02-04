Winterspiele 2026: Lilli und Luisa Welcke – die ungewöhnliche Olympia-Reise der Eishockey-Zwillinge

Wenn es um das große Ziel geht, dann ist es durchaus ratsam, auf Nummer sicher zu gehen. Dachten sich auch Lilli und Luisa Welcke, gingen der Schneesturm-Lotterie an den amerikanischen Flughäfen aus dem Weg und reisten bereits einen Tag früher als ursprünglich geplant nach Deutschland. Genauer gesagt: von Boston nach Füssen ins Allgäu – um nun in Mailand aufzutrumpfen. „Wir fahren“, sagt Lilli Welcke, „nicht zu den Olympischen Spielen, um nur dabei zu sein.“ Dabei stand genau dies lange im Fokus der Bemühungen der Zwillinge aus Heidelberg und der deutschen Nationalmannschaft.