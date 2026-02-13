Winterspiele 2026 Olympische Noblesse
Cortina d’Ampezzo ist aktuell zum zweiten Mal nach 1956 Schauplatz von Olympischen Winterspielen. Das Sportspektakel hat sich seit damals extrem verändert, der Ort eher nicht
Moderne Olympische Winterspiele, das bedeutet seit etwa 30 Jahren Gigantismus, gewaltige Neubauten, Menschenmassen und ganz viel Hektik rund um die Wettbewerbe. So ein Szenario will so gar nicht nach Cortina d’Ampezzo passen. Trotzdem klopfen hier im Februar zum zweiten Mal nach 1956 die olympischen und erstmals im März die paralympischen Winterspiele an, wenn auch nur als Teil der Gesamtspiele zusammen mit Mailand. Die Frauen tragen in dem noblen Skiort ihre alpinen Wettbewerbe aus, dazu kommen noch Curling in der Arena von 1956 und die Wettbewerbe im Bob, Rodel und Skeleton, die auf einer nagelneuen Bahn im Bereich der Eisrinne von 1956 ausgefahren werden. Die Bahn wurde gerade noch so fertig.