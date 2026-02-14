Nach ihrem achten Platz im Einzel verpasst Janina Hettich-Walz krankheitsbedingt den Sprint. Damit fehlt sie bei Olympia auch in der Verfolgung. Eine Teamkollegin rückt kurzfristig nach.

dpa 14.02.2026 - 10:24 Uhr

Antholz - Janina Hettich-Walz fällt heute für den olympischen Biathlon-Sprint aus. Die 29-Jährige hatte die vergangenen beiden Tage mit Magenproblemen zu kämpfen, wie sie auf Instagram mitteilte. "Schweren Herzens" müsse sie ihren Start über die 7,5 Kilometer absagen. Für Hettich-Walz kommt kurzfristig Selina Grotian zum Einsatz, die im Einzel am Mittwoch den 55. Platz belegt hatte.