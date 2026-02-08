Skirennfahrerin Emma Aicher hat die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 gewonnen. Die 22-Jährige holte in Cortina d'Ampezzo die Silbermedaille in der Abfahrt, Gold ging an die US-Amerikanerin Breezy Johnson.
08.02.2026 - 13:12 Uhr
Cortina d'Ampezzo - Skirennfahrerin Emma Aicher hat die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 gewonnen. Die 22-Jährige holte in Cortina d'Ampezzo die Silbermedaille in der Abfahrt, Gold ging an die US-Amerikanerin Breezy Johnson.