Eine positive Dopingprobe erschüttert Italiens Biathlon-Team kurz vor Olympia. Rebecca Passler war aber mit einem Einspruch erfolgreich. Warum sie bei den Winterspielen starten darf.
13.02.2026 - 10:49 Uhr
Antholz - Die italienische Biathletin Rebecca Passler darf nach ihrer vorläufigen Suspendierung wegen eines positiven Dopingbefunds nun doch bei den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat starten. Das entschied das Berufungsgericht von Italiens nationaler Anti-Doping-Behörde Nado. Zuvor war der Fall von der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshof Cas in Mailand dorthin verwiesen worden. Die 24-jährige Passler war gegen ihren Olympia-Ausschluss mit einem entsprechenden Antrag vorgegangen und hatte damit Erfolg.