Die deutschen Biathleten haben im Olympia-Sprint keine Chance. Gold geht an Quentin Fillon Maillet. Sturla Holm Laegreid holt sich trotz des Trubels um sein Fremdgeh-Interview die nächste Medaille.
Antholz - Die deutschen Biathleten sind auch im zweiten Einzelrennen der Olympischen Winterspiele ohne Medaille geblieben. Der Thüringer Philipp Horn landete nach einem Fehler mit dem letzten Schuss als Bester eines Quartetts mit 1:09,2 Minuten Rückstand auf dem zehnten Platz. Ohne die späte Strafrunde hätte der 31-Jährige beim beeindruckenden Olympiasieg des fehlerfreien Franzosen Quentin Fillon Maillet zwar noch etwas weiter vorn landen können, die Medaillen waren aber außer Reichweite. Silber sicherte sich der Norweger Vetle Sjastad Christiansen, dessen ebenfalls fehlerfreier Landsmann Sturla Holm Laegreid gewann wie schon im Einzel Bronze. Der 28-jährige Laegreid hatte nach seiner ersten Medaille mit einem Interview für Aufsehen gesorgt, als er vor TV-Kameras einen Seitensprung beichtete.