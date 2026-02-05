In Peking fuhren die Deutschen mit der Konkurrenz Schlitten, im Bobsport (3/3/1), Rodeln (4/2/0) und Skeleton (2/1/0) gab es unglaubliche neun Gold- und sechs Silbermedaillen, dazu einmal Bronze. Kein Wunder, dass bei den deutschen Athletinnen und Athleten, die mit großen Hoffnungen zu den Winterspiele 2026 reisen, die Kufen-Fraktion prominent vertreten ist. Aber nicht nur. Wir präsentieren auch andere deutsche Stars, die das Ringe-Spektakel 2026, das an diesem Freitag eröffnet wird, prägen könnten.