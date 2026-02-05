Das schwarz-rot-goldene Olympia-Team hat das Ziel, zu den besten drei Nationen zu gehören. Wir präsentieren deutsche Stars, die das Ringe-Spektakel 2026 prägen könnten.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Die Ausbeute des deutschen Olympia-Teams bei den Winterspielen 2022 in Peking war glänzend. 27 Medaillen, darunter zwölf aus Gold, bedeuteten Rang zwei in der Nationenwertung – nur Norwegen (37 Medaillen, darunter 16 goldene) war noch erfolgreicher. Wie es diesmal im Norden Italiens ausgehen wird? Hängt mutmaßlich erneut von den Ergebnissen im Eiskanal ab.

 

In Peking fuhren die Deutschen mit der Konkurrenz Schlitten, im Bobsport (3/3/1), Rodeln (4/2/0) und Skeleton (2/1/0) gab es unglaubliche neun Gold- und sechs Silbermedaillen, dazu einmal Bronze. Kein Wunder, dass bei den deutschen Athletinnen und Athleten, die mit großen Hoffnungen zu den Winterspiele 2026 reisen, die Kufen-Fraktion prominent vertreten ist. Aber nicht nur. Wir präsentieren auch andere deutsche Stars, die das Ringe-Spektakel 2026, das an diesem Freitag eröffnet wird, prägen könnten.

