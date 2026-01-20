Der DOSB präsentiert seine Mannschaft für die Winterspiele in Mailand und Cortina. Der Chef de Mission äußert große Ambitionen - und hadert mit der Berechnung der Quotenplätze.
20.01.2026 - 14:01 Uhr
München - Mit mindestens 183 Athletinnen und Athleten und großen Ambitionen reist das Team Deutschland zu den Olympischen Winterspielen nach Italien. Ziel sei es, unter die besten drei Nationen zu kommen, sagte der Chef de Mission, Olaf Tabor, nach der offiziellen Nominierung für das Event in Mailand und Cortina d'Ampezzo vom 6. bis 22. Februar. Möglicherweise gibt es in den kommenden Tagen auch noch ein, zwei Nachrücker.