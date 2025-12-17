Biathleten mit Militärgrad, aber Eiskunstläufer unter neutraler Flagge: Wer aus Russland und Belarus darf wirklich auf Medaillenjagd gehen? Die Verbände ringen mit teils schwierigen Entscheidungen.
Annecy - Knapp zwei Monate vor der Eröffnung der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo ist weiter offen, welche Athleten aus Russland und Belarus wegen des anhaltenden Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die große Olympia-Bühne zurückkehren dürfen. Während einige Weltverbände nach Urteilen des Sportgerichtshofs Cas Anpassungen vorgenommen und Starts unter neutraler Flagge erlaubt haben, hält etwa der Biathlon-Weltverband bislang am Ausschluss fest - auch wegen eines besonderen Umstandes.