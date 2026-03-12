Schwungvoll ist Alpin-Ass Anna-Lena Forster bei den Paralympics in Italien zu ihrem zweiten Gold gerast. Dahinter steckt auch technischer Fortschritt.
Cortina d'Ampezzo - Alpin-Ass Anna-Lena Forster hat bei den Winter-Paralympics in Italien ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Am sechsten Wettkampftag siegte die 30 Jahre alte Monoskifahrerin in Cortina d'Ampezzo im Riesenslalom. Zum Auftakt der Alpin-Wettbewerbe war die Gesamtweltcup-Siegerin bereits Beste in der Abfahrt und ist bei den aktuellen Spielen bislang die einzige deutsche Paralympicssiegerin.