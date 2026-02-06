Die Winterspiele in Italien starten mit großem Sicherheitsaufgebot und reichlich Prominenz aus Show und Politik. Worauf es bei der Eröffnungsfeier zu achten gilt.
06.02.2026 - 04:44 Uhr
Mailand - Nach 20 Jahren Pause steigen die Olympischen Winterspiele wieder in den Alpen und werden heute Abend eröffnet. Zum ersten Mal gibt es offiziell zwei Gastgeberstädte mit Italiens Finanz- und Modemetropole Mailand sowie Cortina d'Ampezzo. Der Nobel-Skiort in den Dolomiten war 1956 schon einmal Austragungsort.