Obwohl die Ausgangslage vor der K.-o.-Runde bei Olympia günstig ist, knallt es im deutschen Eishockey-Team. NHL-Stars und DEL-Spieler funktionieren nicht als Einheit. Der Ex-Kapitän spricht Klartext.
16.02.2026 - 14:37 Uhr
Mailand - Der Weg zu einer erneuten olympischen Medaille ist für das nur auf dem Papier beste deutsche Eishockey-Team jemals ohne eigenes Zutun geebnet. Vor der Pflichtaufgabe gegen Frankreich in der Viertelfinal-Qualifikation am Dienstag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) offenbaren sich jedoch erhebliche Probleme, die selbst eine völlige Blamage gegen den großen Außenseiter nicht unmöglich erscheinen lassen. Um das zu verhindern, kam es nach der verkorksten Vorrunden zur großen Aussprache.