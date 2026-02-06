Winterspiele in Mailand: Claudia Unger – eine Stuttgarterin erlebt ihre Olympia-Premiere

Mit viel Wohlwollen kann Johannes Lochner als Wahl-Stuttgarter bezeichnet werden, der Bobpilot, der bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo Gold im Zweier und Vierer holen will, startet immerhin für den BC Stuttgart Solitude. Doch als Schwabe geht Lochner keinesfalls durch, er ist Ur-Bayer mit Geburtsort Berchtesgaden. Weshalb Claudia Unger (49) die einzige Olympia-Teilnehmerin sein dürfte, die tatsächlich aus Stuttgart kommt und auch hier lebt. In Mailand ist sie in der Ice Skating Arena tätig – mit einem großen Ziel: Ausrutscher vermeiden.