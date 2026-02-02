Die Winterspiele in Mailand und Cortina d`Ampezzo sollen Italiens Wirtschaft beleben. Auch Parter-Unternehmen und Sponsoren hoffen auf positive Effekte.
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d`Ampezzo vom 6. bis 22. Februar sollen dem Image Italiens, den Regionen Lombardei, Venezien, Trentino und Südtirol, aber auch den beteiligten Unternehmen zugute kommen und ihnen wirtschaftlich nutzen. Der Banca Ifis zufolge kann Italien allein mit direkten Einnahmen etwa durch Touristen oder aus dem Verkauf von Eintrittskarten von etwa 5,3 Milliarden Euro rechnen. Die Ausgaben für Sportstätten, Sportler-Unterkünfte, Organisation, den Bau neuer Straßen und Bahnlinien sowie eine neue U-Bahnlinie in Mailand dürften jedoch höher sein. Und es entstehen Folgekosten – etwa für die neue Bobbahn, die nach den Spielen keiner mehr braucht, oder für Umweltschäden.