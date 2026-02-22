Die Olympischen Winterspiele gehen mit der Schlussfeier in Verona zu Ende. Die Show in dem fast 2000 Jahre alten Amphitheater startet mit Opernklängen und pompösen Outfits.
22.02.2026 - 20:44 Uhr
Verona - Die Schlussfeier der Olympischen Winterspiele hat in der historischen Arena von Verona mit einer Ode an die italienische Oper begonnen. Ein Einspielfilm mit dem Titel "A Night at the Opera" ("Eine Nacht in der Oper") zeigte berühmte Figuren aus Opern wie Giuseppe Verdis Aida und Rigoletto. Die Figuren des Films standen dann plötzlich auf der großen Bühne in Verona.