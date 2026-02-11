62 Jahre nach der Männer-Premiere dürfen auch die Frauen im Doppelsitzer bei Olympia ran. Das deutsche Duo nutzt die historische Chance zu Silber.
Cortina d'Ampezzo - Dajana Eitberger und Magdalena Matschina schnappten sich die Deutschland-Fahne und feierten ihre Silbermedaille bei der spannenden Olympia-Premiere zusammen mit den siegreichen Gastgeberinnen. Die Freude war groß beim deutschen Duo, auch wenn im Doppelsitzer nur 0,12 Sekunden zu Gold fehlten. Auf das deutsche Rodel-Team ist jedenfalls Verlass. Nach den Olympiasiegen von Max Langenhan und Julia Taubitz war es bereits die dritte Medaille im dritten Rennen in Cortina d'Ampezzo.