Diesen Olympia-Start hat sich Rodel-Mitfavorit Felix Loch bei seinen fünften Winterspielen anders vorgestellt. Trotz Startrekord fährt der Bayer in die Bande. Besser machte es der Weltmeister.

dpa 07.02.2026 - 17:33 Uhr

Cortina d'Ampezzo - Goldfavorit Felix Loch hat bei den olympischen Rodel-Rennen einen Fehlstart hingelegt. Nach einem Startrekord von 3,497 Sekunden berührte der 36-Jährige aus Berchtesgaden oben eine Bande und verlor somit viel Geschwindigkeit. So schüttelte der Weltcup-Gesamtführende im Ziel des ersten von vier Läufen in Cortina d'Ampezzo nur den Kopf. Hatte er doch schon 0,494 Sekunden Rückstand auf Platz eins.