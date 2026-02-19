Die USA und Kanada liefern sich mal wieder einen harten Fight im olympischen Eishockey-Finale der Frauen. Diesmal triumphieren wieder das US-Team. Auf beiden Seiten verabschieden sich Ikonen.
19.02.2026 - 21:58 Uhr
Mailand - Die US-Frauen sind zum dritten Mal Eishockey-Olympiasiegerinnen. Gegen Kanada mit Rekordspielerin Marie-Philip Poulin gewannen die USA mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Im ewigen Finalduell der Erzrivalen schoss US-Ikone Hilary Knight das US-Team zwei Minuten vor dem Spielende in die Verlängerung, dort Megan Keller in der fünften Minute der Overtime. Die Schweiz hatte zuvor nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden Bronze gewonnen.