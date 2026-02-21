Die Winterspiele schufen nicht nur Sieger und Verlierer. Es gab auch reichlich Geschichten, die zum Lachen oder Kopfschütteln anregten - und teilweise sogar die sportlichen Schlagzeilen verdrängten.
21.02.2026 - 07:15 Uhr
Mailand - Die Olympischen Winterspiele lieferten auch abseits des Sports reichlich Geschichten, viele auch zum Lachen oder Kopfschütteln. Ein Hund im Langlaufstadion, das F-Wort beim eigentlich stillen Eis-Schach Curling und ein Affären-Geständnis mitten im TV-Interview: Das waren die kuriosesten Geschichten aus Italien.