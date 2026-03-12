Fehlerfrei am Schießstand und stark in der Loipe: Biathlet Philipp Nawrath ist beim Weltcup in Estland erneut der beste Deutsche.

Otepää - Biathlet Philipp Nawrath hat sich zum zweiten Mal in diesem Winter einen Podestplatz erkämpft. Zum Auftakt des vorletzten Weltcup-Wochenendes belegte der 33-Jährige dank eines tadellosen Schießens den dritten Platz. Den Sprintsieg im verregneten Otepää in Estland sicherte sich Sturla Holm Laegreid aus Norwegen. Dahinter landete der ebenfalls fehlerfreie Franzose Émilien Jacquelin auf dem zweiten Rang.

Nawrath, der sich im Rennen über 10 Kilometer auch in der Loipe gut schlug, hatte es bereits im Januar in Oberhof als Zweiter auf das Treppchen geschafft. Er geht nun mit einem Rückstand von 18 Sekunden in die Verfolgung am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Insgesamt ist es der dritte Podestplatz für die Männer des Deutschen Skiverbandes in diesem Weltcup-Winter, einen Sieg gab es in dieser Olympia-Saison noch nicht.

Horn und Co. mit Problemen am Schießstand

Nawraths Teamkollegen präsentierten sich indes weniger treffsicher und schafften es allesamt nicht unter die Top Ten. Philipp Horn musste drei Extra-Runden drehen und sagte in der ARD nach Platz 26 enttäuscht: "Mich ärgert einfach nur meine Leistung am Schießstand. Zwei Fehler stehend - das ist nicht das, was ich kann. Mir fehlt da gerade das Selbstverständnis."

Leonhard Pfund (34. Platz/2 Schießfehler), Justus Strelow (41./1), Lucas Fratzscher (49./2) und David Zobel (60./1) qualifizierten sich ebenfalls für das Jagdrennen.