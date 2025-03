Rom - In den italienischen Alpen ist abermals ein Skitourengänger bei einem Lawinenabgang getötet worden. Es handelte sich bei ihm um einen Deutschen, wie die Bergrettung der Provinz Trient bestätigte. Ein weiterer Deutscher wurde lebend geborgen.

Das Unglück ereignete sich laut Berichten der Nachrichtenagentur Ansa und der Zeitung "Corriere del Trentino" am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr auf dem Presena-Gletscher in der Provinz Trient. Insgesamt drei Menschen seien von der Lawine erfasst worden, ein vierter habe die Retter alarmieren können. Ein 51-jähriger Deutscher und ein 36-jähriger Italiener wurden den Berichten zufolge lebend aus dem Schnee befreit, ein Deutscher kam ums Leben. Der Leichnam sei in die Gemeinde Vermiglio gebracht worden. Die Herkunft der Deutschen ist bisher nicht bekannt.

Am Sonntag waren in den Dolomiten nahe dem Olympiaaustragungsort Cortina d'Ampezzo eine Italienerin und ein in Norditalien lebender Ecuadorianer bei einem Lawinenunglück getötet und ein weiterer Skitourengänger verletzt worden. Laut Medienberichten bestand wegen Neuschnees und steigender Temperaturen eine erhöhte Lawinengefahr. Auch in anderen Teilen der italienischen Alpen hatte es am Sonntag Lawinenunglücke mit mehreren Verletzten gegeben.