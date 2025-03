Boston - Das deutsche Topduo Minerva Hase und Nikita Wolodin hat bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in den USA Silber geholt und Gold nur hauchdünn verpasst. Die beiden 25-Jährigen zeigten im Paarlauf-Wettbewerb eine nahezu perfekte Kür und kamen insgesamt auf 219,08 Punkte.

Den Titel in Boston gewannen die Japaner Riku Miura/Ryuichi Kihara (219,79 Punkte), die sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür kaum eine Schwäche zeigten. Den dritten Platz belegten Sara Conti/Niccolò Macii (210,47 Punkte) aus Italien.

Rückstand nach Kurzprogramm zu groß

Beinahe hätten Hase/Wolodin für das erste deutsche WM-Gold seit sieben Jahren gesorgt. Damals triumphierten die Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot in Mailand. Hase/Wolodin, die nach dem Kurzprogramm noch auf Rang drei lagen, konnten den Rückstand auf die Konkurrenten aus Japan aber nicht mehr aufholen.

Bei der Europameisterschaft in der estnischen Hauptstadt Tallinn vor fast zwei Monaten sowie im Dezember beim Grand-Prix-Finale, das als wichtigster Wettbewerb nach den großen Meisterschaften gilt, standen die beiden noch ganz oben auf dem Treppchen.

Wolodin fehlt noch der deutsche Pass für Olympia

Die WM-Dritten des vergangenen Jahres unterstrichen aber einmal mehr die Ambitionen auf eine deutsche Eiskunstlauf-Medaille bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Allerdings benötigt der in Russland geborene Wolodin noch den deutschen Pass, um an dem Großereignis teilnehmen zu dürfen.

Die größte Hürde ist der obligatorische Deutschtest. Noch vor Beginn der Olympia-Saison will das Spitzenpaar dieses Thema abhaken und sich dann ganz auf den Sport konzentrieren.

Annika Hocke und Robert Kunkel als zweites deutsches Paar blieben wie schon im Kurzprogramm auch in der Kür hinter den Erwartungen zurück und landeten auf dem 18. Rang mit 167,72 Zählern.