Minerva Hase und Nikita Volodin sind als Paar das Aushängeschild im deutschen Eiskunstlaufen. Doch lange ließ das Duo seine Zukunft offen. Nun ist die Entscheidung gefallen.
22.05.2026 - 07:48 Uhr
Berlin - Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin setzen ihre gemeinsame Karriere fort. Wie die Deutsche Eislauf-Union (DEU) mitteilte, wollen die Weltmeister bis 2030 gemeinsam weiterlaufen. "Wir haben uns für die Fortsetzung unserer Karriere entschieden, weil wir beide denken, dass wir unser Potenzial als Paar noch nicht ausgeschöpft haben und uns noch weiterentwickeln können", sagte Hase in einer Mitteilung.