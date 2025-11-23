Felix Hoffmann feiert in Lillehammer eine besondere Skisprung-Premiere. Seine älteren Teamkollegen haben dagegen Probleme - allen voran Andreas Wellinger.
23.11.2025 - 18:11 Uhr
Lillehammer - Felix Hoffmann lachte und feierte seine Podest-Premiere mit den Teamkollegen. Der 28-Jährige bescherte der deutschen Skisprung-Mannschaft zum Abschluss eines beschwerlichen Weltcup-Wochenendes doch noch Grund zur Freude. "Es war sehr cool, es freut mich sehr", sagte Hoffmann in der ARD. Dann eilte er zur Siegerehrung.